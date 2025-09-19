Il trailer di lancio di Dying Light: The Beast è feroce e frenetico

Il trailer di lancio di Dying Light: The Beast ribadisce i presupposti narrativi del nuovo capitolo della serie firmata Techland, che vede il ritorno del suo protagonista originale, Kyle Crane, in una versione però più bestiale e feroce che mai.

Dopo gli eventi di The Following, infatti, l'uomo è stato catturato dal misterioso Barone e tenuto prigioniero per ben tredici anni, durante cui è stato sottoposto a crudeli esperimenti realizzati per creare le basi di un nuovo tipo di soldato dalle capacità sovrumane.

Riuscito infine a liberarsi, Crane è ovviamente determinato a ottenere vendetta... ma per mettere le mani sul suo carnefice dovrà farsi largo attraverso un intero esercito di mercenari armati fino ai denti, orde di zombie e potenti creature mutanti nate dalle stesse procedure a cui lui è stato sottoposto.

Nel trailer vediamo il protagonista affrontare le immancabili sezioni parkour per spostarsi rapidamente da un tetto all'altro, ma soprattutto combattere e utilizzare le sue nuove abilità per fare letteralmente a pezzi i propri nemici.