Dying Light: The Beast ha già venduto un milione di copie e Techland festeggia con un regalo

La settimana scorsa Techland ha annunciato che oltre un milione di giocatori ha già prenotato Dying Light: The Beast . Considerando che uscirà il 18 settembre 2025 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, si tratta di un grande traguardo, che mostra anche l'interesse verso il genere e la serei. Per festeggiare, lo studio di sviluppo ha deciso di fare un regalo a tutti i giocatori .

Il regalo

Quindi, chiunque ha prenotato Dying Light: The Beast e chiunque lo farà da qui al lancio, riceverà l'APEX Car Skin, con il suo design fosforescente, oltre all'Hero of Harran Bundle, che era già stato svelato. L'Hero of Harran Bundle sarà disponibile dal lancio, mentre l'APEX Car Skin dal 20 settembre.

Ma non è tutto, perché i giocatori che prenoteranno riceveranno anche un altro bonus: l'esclusiva skin di Kyle Crane, ispirata al suo look nel primo Dying Light.

In Dying Light: The Beast il giocatore veste i panni di Kyle Crane. Dopo essere stato catturato dal Barone ed aver sopportato i suoi esperimenti per anni, è riuscito a fuggire. Ora è sospeso tra l'essere umano e l'essere uno zombi e deve combattere per controllare la sua bestia interiore. Il suo unico obiettivo è vendicarsi dell'uomo che lo ha ridotto in questo stato, ma per farcela dovrà superare delle prove difficilissime, in un'avventura al cardiopalma ambientata in un mondo ormai alla deriva.