La data di uscita di Dying Light: The Beast è stata anticipata da Techland, a fronte del grande successo delle prenotazioni, oltre un milione: un risultato che meritava di essere premiato, e così il gioco sarà disponibile a partire dal 18 settembre anziché dal 19.

"Grandi notizie! Dal momento che oltre un milione di giocatori ha già prenotato la propria copia di Dying Light: The Beast prima del lancio, abbiamo deciso di anticipare l'uscita al 18 settembre!", si legge nel post pubblicato sui social dal team di sviluppo.

Lo studio ha quindi annunciato gli orari di sblocco del gioco nei vari paesi: in Italia sarà possibile cimentarsi con il nuovo capitolo della serie action survival dalle 18.00 del 18 settembre, appunto.

Gli eccellenti numeri già totalizzati da The Beast fanno pensare a come la serie di Techland goda ancora di una grande popolarità: sarà interessante vedere fin dove riuscirà a spingersi dopo il lancio ufficiale.