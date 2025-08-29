Il nuovo trailer di Dying Light: The Beast presenta Kyle Crane e le sue sofferenze

Techland ha pubblicato un nuovo trailer di Dying Light: The Beast per ricordarci le sofferenze di Kyle Crane, il protagonista del primo capitolo della serie che è stato imprigionato per tredici anni, subendo torture ed esperimenti che lo hanno trasformato in qualcosa di diverso.

"La Bestia" però è tornata libera e ha tutta l'intenzione di vendicarsi, come racconta il personaggio stesso all'interno del video, mostrandoci cos'è in grado di fare a chiunque abbia la sventura di incrociare il suo cammino con intenzioni ostili, che si tratti di esseri viventi o non-morti.

Dying Light: The Beast introduce dunque un elemento inedito rispetto ai precedenti episodi, mettendoci al comando di un protagonista capace di scatenare la bestia che è dentro di lui per ottenere forza, velocità e riflessi sovrumani, sebbene soltanto per un tempo limitato.

I risultati di questi potenziamenti vengono mostrati in tutta la loro drammaticità nel trailer, quando Crane fa letteralmente a pezzi i propri avversari, sia utilizzando le diverse armi a sua disposizione che le mani nude.