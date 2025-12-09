PlayStation Wrap-Up 2025 è disponibile: ecco il link per scoprire le statistiche sul vostro anno con PS4 e PS5

Sony rilancia quella che è ormai a tutti gli effetti una vera e propria tradizione annuale, con l'apertura in queste ore di PlayStation Wrap-Up 2025 sito che effettua il riepilogo generale delle statistiche degli utenti PlayStation per l'anno in conclusione, attraverso un'interessante raccolta di informazioni.

Potete trovare il sito a questo indirizzo: basta inserire le credenziali del proprio account PlayStation e si ottengono in questo modo varie informazioni su quello che siamo riusciti a conquistare nel corso del 2025, giocando su PS4 e PS5.

Il sito consulta i dati raccolti dal database di PlayStation Network ed effettua una panoramica di quanto raggiunto nel corso dell'anno fra trofei ottenuti, giochi fruiti, quantità di ore impiegate su questi e tanto altro, in maniera simile a quanto abbiamo visto anche con il wrap-up del 2025 di Xbox, solo che in questo caso è un'iniziativa ufficiale di Sony.