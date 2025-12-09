PlayStation Wrap-Up 2025 è disponibile: ecco il link per scoprire le statistiche sul vostro anno con PS4 e PS5

Sony rilancia quella che è ormai a tutti gli effetti una vera e propria tradizione annuale, con l'apertura in queste ore di PlayStation Wrap-Up 2025 sito che effettua il riepilogo generale delle statistiche degli utenti PlayStation per l'anno in conclusione, attraverso un'interessante raccolta di informazioni.
Potete trovare il sito a questo indirizzo: basta inserire le credenziali del proprio account PlayStation e si ottengono in questo modo varie informazioni su quello che siamo riusciti a conquistare nel corso del 2025, giocando su PS4 e PS5.
Il sito consulta i dati raccolti dal database di PlayStation Network ed effettua una panoramica di quanto raggiunto nel corso dell'anno fra trofei ottenuti, giochi fruiti, quantità di ore impiegate su questi e tanto altro, in maniera simile a quanto abbiamo visto anche con il wrap-up del 2025 di Xbox, solo che in questo caso è un'iniziativa ufficiale di Sony.
Le statistiche del 2025 su PlayStation e un avatar esclusivo
Il sito PlayStation Wrap-Up 2025 è dunque aperto da oggi, martedì 9 dicembre fino all'8 gennaio 2026, e fornisce informazioni ufficiali relative all'anno 2025 per tutti gli utenti PlayStation, una volta inserite le proprie credenziali di accesso all'account PlayStation.
La panoramica è costruita e visualizzata in modo da poter essere anche facilmente condivisa via social, ovviamente, in modo da potersi confrontare con altri utenti e mostrare a tutti i traguardi raggiunti nel corso di un intero anno di vita da videogiocatore.
Tra questi troviamo i generi e i titoli più giocati, le ore totali di gioco nei titoli multiplayer e per giocatore singolo, una playlist di PlayStation Plus personalizzata e i trofei più importanti tra quelli conquistati nel corso del 2025.
Ci sono anche riferimenti riguardanti l'uso di accessori come PlayStation VR2, PlayStation Portal e anche il design del controller wireless DualSense più utilizzato durante l'anno.
Le Statistiche 2025 continueranno a essere aggiornate fino alla fine dell'anno, quindi potete continuare a controllarle di volta in volta fino all'8 gennaio per poter vedere i dati più recenti.
Prendendo parte all'iniziativa attraverso l'inserimento dei propri dati è possibile anche riscattare un avatar esclusivo ispirato a quello che emerge dalle statistiche come il "gioco preferito" per ogni utente, che mostra una propria scheda di riepilogo in maniera condensata.