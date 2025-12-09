Leggende Pokémon Z-A proporrà le Megapietre degli starter di Hoenn, ecco in quali Stagioni

Leggende Pokémon Z-A è profondamente dedicato alle Megaevoluzioni e nelle prossime Stagioni ci sarà spazio per le Megapietre alcuni Pokémon molto amati: i tre starter di Hoenn , ovvero di Pokémon Zaffiro, Rubino e Smeraldo.

I dettagli sulle nuove Megapietre di Leggende Pokémon Z-A

È infatti stato svelato che sarà possibile ottenere le Megapietre Baxcalibrite, Sceptilite, Swampertite e Blazikenite, rispettivamente nella Stagione 4, Stagione 5, Stagione 6 e Stagione 7. Nel post qui sotto di PLDH potete vedere le Megaevoluzioni delle tre creature.

La buona notizia è che non sarà necessario comprare il DLC Megadimensione per poter ottenere le Megapietre, ma sarà sempre necessario avere l'abbonamento Nintendo Switch Online per poterle guadagnare giocando nella modalità competitiva.

I tre starter di Hoenn possono però essere incontrati all'interno del DLC Megadimensione. Chi vuole vivere appieno il videogioco di Game Freak dovrà chiaramente acquistare anche il contenuto aggiuntivo. Non sappiamo però ancora quali sono le date esatte delle future stagioni di Leggende Pokémon Z-A, quindi dovremo attendere nuovi annunci da parte di Nintendo e The Pokémon Company.

Ricordiamo infine che Leggende Pokémon: Z-A offre una serie di oggetti gratis con un codice in preparazione al DLC Megadimensione.