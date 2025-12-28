Slay the Spire ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam a 7 anni dal lancio

Secondo i dati di SteamDB, ieri il titolo di Mega Crit ha raggiunto 57.025 utenti simultanei , il picco più alto mai registrato dal lancio. Un risultato nettamente superiore al precedente record di circa 33.000 giocatori, risalente al febbraio 2018, quando il gioco era ancora in accesso anticipato.

Slay the Spire è considerato da molti uno dei migliori deckbuilder in circolazione e ora, a quasi sette anni dalla pubblicazione, sta vivendo un nuovo periodo di grande popolarità su Steam.

Merito del prezzo stracciato?

Oltre alle qualità indiscusse del gioco, che vanta ben il 97% di recensioni positive su Steam, buona parte del merito per questo rinnovato interesse va al forte sconto dei saldi invernali: Slay the Spire è infatti proposto a 2,29 euro, contro i 22,99 euro del prezzo standard. È la cifra più bassa mai registrata sulla piattaforma, e non sorprende che molti abbiano colto l'occasione. Se anche voi volete approfittarne, vi rimandiamo alla pagina Steam di Slay the Spire.

È interessante notare anche che il numero di giocatori è in crescita costante da almeno dieci giorni, ovvero dall'inizio dei saldi, e potrebbe continuare a salire fino alla fine delle offerte, fissata per il 5 gennaio. Inoltre, a contribuire al rinnovato interesse probabilmente c'è anche l'attesa per il sequel, Slay the Spire 2, che debutterà in accesso anticipato a marzo.

Per chi non lo conoscesse, Slay the Spire è un deckbuilder roguelike in cui il giocatore costruisce un mazzo di carte mentre scala una torre piena di nemici, eventi e ricompense. Ogni partita è diversa grazie a percorsi ramificati, reliquie che modificano profondamente lo stile di gioco e quattro personaggi con strategie uniche. I combattimenti sono a turni e richiedono pianificazione, gestione delle risorse e sinergie tra le carte, con la struttura roguelike che incoraggia la sperimentazione e rende ogni run imprevedibile e appagante.