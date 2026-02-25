Resident Evil Requiem svela data e orario di sblocco su Steam, PS5, Xbox e Switch 2, preload già disponibile

Manca ormai pochissimo al debutto di Resident Evil Requiem e, per preparare i giocatori al lancio, Capcom ha pubblicato data e orari esatti di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e Steam, differenziati per regioni e fusi orari.
Per quanto riguarda le versioni console, l'uscita è fissata allo scoccare della mezzanotte del 27 febbraio in quasi tutto il mondo. Su Steam, invece, l'orario varia in base alla fascia geografica: in Italia lo sblocco è previsto alle 06:00 del mattino.
Preload già attivi in vista del lancio il 27 febbraio
Per quanto riguarda il preload, è già disponibile per tutti gli store digitali di ogni piattaforma per chi ha già preacquistato una copia di Requiem. In questo modo c'è tutto il tempo di scaricare i dati di gioco e arrivare preparati al lancio. A questo proposito il titolo pesa tra i 68 e i 72 GB su PC, PS5 e Xbox, mentre la versione Nintendo Switch 2 si aggirà sui 30 GB.
