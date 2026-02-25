3

Resident Evil Requiem svela data e orario di sblocco su Steam, PS5, Xbox e Switch 2, preload già disponibile

Capcom ha svelato gli orari di sblocco delle copie digitali di Resident Evil Requiem su PC e console. Preload già disponibile, con il peso che si aggira tra i 30 e i 72 GB a seconda della piattaforma.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/02/2026
Leon affronta uno zombie in Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Manca ormai pochissimo al debutto di Resident Evil Requiem e, per preparare i giocatori al lancio, Capcom ha pubblicato data e orari esatti di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e Steam, differenziati per regioni e fusi orari.

Per quanto riguarda le versioni console, l'uscita è fissata allo scoccare della mezzanotte del 27 febbraio in quasi tutto il mondo. Su Steam, invece, l'orario varia in base alla fascia geografica: in Italia lo sblocco è previsto alle 06:00 del mattino.

Preload già attivi in vista del lancio il 27 febbraio

Per quanto riguarda il preload, è già disponibile per tutti gli store digitali di ogni piattaforma per chi ha già preacquistato una copia di Requiem. In questo modo c'è tutto il tempo di scaricare i dati di gioco e arrivare preparati al lancio. A questo proposito il titolo pesa tra i 68 e i 72 GB su PC, PS5 e Xbox, mentre la versione Nintendo Switch 2 si aggirà sui 30 GB.

Mappa con gli orari di sblocco di Resident Evil Requiem
Mappa con gli orari di sblocco di Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem, la discesa nell'oscurità di Leon Kennedy Resident Evil Requiem, la discesa nell'oscurità di Leon Kennedy

A proposito di arrivare preparati al lancio, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutta la storia di Resident Evil dal primo capitolo a Requiem, in modo da fare un ripasso in vista della nuova avventura a Raccoon City.

