Resident Evil Requiem svela data e orario di sblocco su Steam, PS5, Xbox e Switch 2, preload già disponibile

Manca ormai pochissimo al debutto di Resident Evil Requiem e, per preparare i giocatori al lancio, Capcom ha pubblicato data e orari esatti di sblocco delle copie digitali su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e Steam, differenziati per regioni e fusi orari.

Per quanto riguarda le versioni console, l'uscita è fissata allo scoccare della mezzanotte del 27 febbraio in quasi tutto il mondo. Su Steam, invece, l'orario varia in base alla fascia geografica: in Italia lo sblocco è previsto alle 06:00 del mattino.