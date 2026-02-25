Il nuovo Final Fantasy 7 sta ricevendo moltissime critiche su Steam

Ieri Square Enix ha pubblicato una versione aggiornata di Final Fantasy 7 su Steam , ma il lancio non sembra essere andato proprio benissimo, quantomeno nelle parole degli utenti, con lo stanno criticando aspramente. Chiaramente gli attacchi non riguardano il gioco in sé, che è sempre lo stesso con qualche opzione in più per migliorare la qualità della vita degli utenti, ma le prestazioni dei combattimenti.

Problemi di frame rate

Sostanzialmente gli sviluppatori hanno aumentato il limite del frame rate dei combattimenti, portandolo da 15 a 30 fps, il che può essere considerato positivo, se non fosse che ha causato problemi di disincronizzazione con l'audio e le animazioni.

Shiva in Final Fantasy 7

Nel frattempo pare che Square Enix abbia pubblicato un fix, ma intanto le recensioni sono positive solo per il 35%, per una media complessiva perlopiù negativa. Vedremo se nelle prossime ore la situazione migliorerà.

Altre critiche riguardano la rottura delle mod più diffuse, cui la fanbase PC era ormai avvezza, la mancanza di miglioramenti grafici sostanziali, con alcuni dei filtri inclusi che danno risultati peggiori di quelli applicabili alla versione PlayStation tramite emulatori e poco altro.

Per il resto, pare che le altre aggiunte siano state ben recepite. Vediamo quali sono: la velocità x3, che permette di giocare fino a tre volte più veloce del normale; la possibilità di disattivare gli incontri casuali; la modalità di battaglia migliorata, che permette di recuperare HP/MP durante le battaglie e massimizzare la barra del Limite; il salvataggio automatico.