La nuova versione PC di Final Fantasy 7 “migliorata” è ora disponibile su Steam e GOG

La nuova versione PC di Final Fantasy 7 è ora disponibile su Steam e GOG con funzioni extra come velocità x3, incontri disattivabili, salvataggi automatici. È gratis per chi possiede la precedente edizione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/02/2026
Sephiroth nell'originale Final Fantasy 7
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Square Enix ha annunciato la disponibilità della nuova edizione PC dell'originale Final Fantasy 7 del 1997, aggiornata con una serie di migliorie rispetto alla precedente versione.

Il gioco può essere acquistato su Steam da qui e su GOG da questo indirizzo. Su quest'ultimo store è inoltre in offerta a 5,19 euro, con il 60% di sconto fino all'8 marzo.

I dettagli della nuova versione e compatibilità

Chi aveva già acquistato Final Fantasy 7 su Steam riceverà automaticamente la nuova edizione senza costi aggiuntivi. La vecchia, ora ribattezzata "Final Fantasy VII - 2013 Edition", non è più acquistabile ma rimarrà accessibile a chi l'aveva già comprata.

Square Enix precisa però che i salvataggi non sono compatibili tra le due versioni: non sarà quindi possibile trasferire la propria partita alla nuova edizione.

Cosa c'è di nuovo? La nuova versione è identica alla precedente per trama e contenuti, ma introduce alcune funzioni extra: una modalità velocità x3 attivabile in battaglia, durante l'esplorazione e in alcuni eventi; la possibilità di disattivare gli incontri casuali; il salvataggio automatico; e una "modalità di battaglia migliorata" (leggasi "cheat") che consente di recuperare automaticamente HP e MP e massimizzare la barra del Limite. Funzioni che, di fatto, permettono di personalizzare l'esperienza o superare più facilmente i passaggi più ostici o noiosi.

