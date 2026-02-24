La nuova versione PC di Final Fantasy 7 “migliorata” è ora disponibile su Steam e GOG

Il gioco può essere acquistato su Steam da qui e su GOG da questo indirizzo . Su quest'ultimo store è inoltre in offerta a 5,19 euro, con il 60% di sconto fino all'8 marzo .

I dettagli della nuova versione e compatibilità

Chi aveva già acquistato Final Fantasy 7 su Steam riceverà automaticamente la nuova edizione senza costi aggiuntivi. La vecchia, ora ribattezzata "Final Fantasy VII - 2013 Edition", non è più acquistabile ma rimarrà accessibile a chi l'aveva già comprata.

Square Enix precisa però che i salvataggi non sono compatibili tra le due versioni: non sarà quindi possibile trasferire la propria partita alla nuova edizione.

Cosa c'è di nuovo? La nuova versione è identica alla precedente per trama e contenuti, ma introduce alcune funzioni extra: una modalità velocità x3 attivabile in battaglia, durante l'esplorazione e in alcuni eventi; la possibilità di disattivare gli incontri casuali; il salvataggio automatico; e una "modalità di battaglia migliorata" (leggasi "cheat") che consente di recuperare automaticamente HP e MP e massimizzare la barra del Limite. Funzioni che, di fatto, permettono di personalizzare l'esperienza o superare più facilmente i passaggi più ostici o noiosi.