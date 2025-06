Il Final Fantasy 7 originale ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite a quasi trent'anni dal lancio

Stando ai dati condivisi da Square Enix, l'avventura con protagonista Cloud ha superato quota 15,1 milioni di copie . Questo dettaglio era incluso in coda al comunicato stampa per l'annuncio delle versioni Xbox Series X|S di Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Remake , passando insservato ai più, ma fortunatamente non ai frequentatori del forum di ResetERA che hanno diffuso l'informazione.

Sono passati quasi trent'anni dal lancio di Final Fantasy 7 , ma il capolavoro di Square Enix (all'epoca ancora SquareSoft) continua ad appassionare tantissimi giocatori. In attesa di giocare la terza e ultima parte della trilogia dei remake, la compagnia ha svelato che il gioco originale ha tagliato un nuovo importante traguardo di vendite .

Un classico indimenticabile

Alla fine di novembre del 2023 Final Fantasy 7 aveva raggiunto quota 14,4 milioni di copie, il che significa che in un anno e mezzo sono state vendute circa altre 700.000 copie. Davvero niente male per un titolo con ben 28 anni di carriera alle spalle. Ovviamente la distribuzione della versione originale per PS1 è terminata da decenni, dunque il conteggio include le versioni digitali, ormai reperibili praticamente su qualsiasi console e store digitale.

"Pubblicato per la prima volta nel 1997 su PlayStation, Final Fantasy 7 ha celebrato il suo 25º anniversario nel 2022. Il gioco è universalmente considerato un titolo simbolo del genere RPG", recita il comunicato di Square Enix.

"L'opera originale ha ricevuto grandi elogi per la sua trama epica, i personaggi unici e le sequenze cinematografiche che all'epoca utilizzavano la tecnologia più all'avanguardia. Da allora, il gioco incentrato sull'iconico eroe Cloud Strife e la sua lotta contro l'antagonista Sephiroth ha venduto oltre 15,1 milioni di copie in tutto il mondo, continuando a ricevere ampi consensi da parte di critica e fan. Il celebre titolo ha dato origine anche a spin-off, film e merchandising."

In generale, si tratta di numeri impressionanti, considerando che il mercato videoludico dell'epoca non era nemmeno lontanamente paragonabile a quello di oggi in termini di dimensioni.