I lettori di Famitsu hanno votato i loro giochi PlayStation preferiti tra tutti i sistemi, PS5 ha 0 titoli

Per festeggiare il 30° anniversario del marchio PlayStatio n, la rivista giapponese Famitsu ha organizzato un sondaggio in cui ha chiesto ai suoi lettori di indicare i loro giochi preferiti tra quelli pubblicati sulle console di Sony, di qualsiasi generazione. Il risultato è interessante, perché dalle più di 4000 risposte date è emersa una classifica formata soprattutto da giochi per PlayStation e PlayStation 2 , con due soli giochi per PSP, uno per PS3 e due per PS4. PlayStation 5 risulta essere la grande assente , con nessun titolo nell'elenco.

I più amati dai giapponesi

Nemmeno a dirlo, Final Fantasy VII per PS1 è risultato essere il gioco più amato, seguito da Monster Hunter Portable 2nd G per PSP. Terzo troviamo Xenogears per PS1.

Vediamo la classifica completa:

Console Gioco PS1 Final Fantasy VII PSP Monster Hunter Portable 2nd G PS1 Xenogears PS2 Final Fantasy X PS1 Resident Evil PSP Monster Hunter Portable 3rd PS1 Metal Gear Solid PS1 Arc the Lad II PS1 Ridge Racer PS1 Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Time PS1 Final Fantasy VIII PS4 Monster Hunter: World PS1 Wild Arms PS1 Gran Turismo PS1 Final Fantasy IX PS1 Suikoden II PS2 Final Fantasy XI PS2 Metal Gear Solid 3: Snake Eater PS2 Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King PS2 Kingdom Hearts II PS1 Suikoden PS2 Shadow Hearts PS2 Dynasty Warriors PS2 Persona 4 PS1 Doko Demo Issho PS2 Yakuza PS1 Crash Bandicoot PS1 Tales of Eternia PS3 The Last of Us PS4 Ghost of Tsushima

In generale, è facile notare come 28 posizioni su 30 siano occupate da giochi giapponesi, con soltanto le ultime due strappate da due giochi occidentali: The Last of Us e Ghost of Tsushima, quest'ultimo ambientato in Giappone.