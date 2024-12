Ecco i dieci giochi peggiori del 2024 secondo Metacritic

Dicembre è solitamente il mese dei bilanci, quello cioè in cui si tirano le somme sull'anno appena trascorso, indicando il meglio e il peggio di ciò che è stato pubblicato. Vale quindi la pena vedere quali sono stati i giochi più brutti del 2024 in base alle valutazioni medie della critica, leggasi il loro Metacritic.

Naturalmente si tratta di una classifica spuria, per così dire, che non tiene in considerazione l'intera produzione videoludica degli ultimi 365 giorni (chi può, del resto?), ma è comunque indicativa di qualcosa che va accuratamente evitato per vivere più sereni.