Il trailer di Final Fantasy VII Live Action è una festa per i fan

Il trailer

La realizzazione del nuovo trailer, autoprodotto dal regista stesso, è durata anni, tra riprese e post produzione. "In un'industria spesso dominata da budget mastodontici, FFVII Live Action si distingue come un progetto low budget e di altissima qualità," ci spiega il comunicato ufficiale, ceh poi ci illustra le modalità di realizzazione: "Medeot ha reclutato una squadra di professionisti appassionati, dedicati a dare vita al mondo di Final Fantasy VII." Si parla quindi di "Attori professionisti, costumi realizzati su misura e accessori curati con attenzione da esperti del settore, come E.Rancati e La Fucina del Drago" che di loro "testimoniano l'impegno e l'attenzione ai dettagli investiti nel progetto."

Il trailer in sé ripercorre alcuni degli episodi più iconici di Final Fantasy VII: dalla morte di Aerith, alla città di Midgar, passando per il Gold Saucer e i Chocobo. Chiara la volontà di non deviare in alcun modo dal materiale originale del 1997, il punto di riferimento principale di Medeot e della sua squadra. Insomma, una sorpresa che dovrebbe far piacere agli appassionati del titolo di Square Enix.