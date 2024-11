The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ritorna in vendita su Amazon ed è al minimo storico per il Black Friday

Il vero Black Friday 2024 non è ancora arrivato, ma su Amazon Italia le offerte proseguono da giorni e continueranno ancora fino all'inizio di dicembre. I lettori di Multiplayer.it potrebbero essere particolarmente interessati agli sconti dei videogiochi e ora vi è una promozione molto interessante: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è in sconto al prezzo più basso di sempre. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo mediano indicato da Amazon è 56.95€. Lo sconto attuale è del 21% rispetto a tale cifra. Il gioco, che precisiamo è in versione italiana, è venduto e spedito da Amazon.

Che cosa propone The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è un gioco per Nintendo Switch, che ci mette nei panni della Principessa Zelda invece del solito Link, che è stato risucchiato in un mondo oscuro. La nostra protagonista ha un potere speciale in questa occasione: può copiare e creare oggetti e nemici, per risolvere svariate situazioni pericolose. La ragazza dovrà superare enigmi e battaglie, usando più l'ingegno che i riflessi.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è stata amato da critica e pubblico ed è uscito a fine settembre: è quindi un prodotto recente, già a un buon prezzo.