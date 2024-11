I giocatori più forti di Deadlock hanno migliorato il gioco per la scena competitiva

I pro si organizzano

La maggior parte dei MOBA, come Dota 2, hanno una fase iniziale in cui i giocatori scelgono e scartano i personaggi, accordandosi tra di loro. Questa fase è fondamentale per pianificare la strategia di squadra. Deadlock, probabilmente alla ricerca di semplificare il più possibile l'esperienza per tutti, non ha questa fase. I giocatori non possono scegliere i personaggi in anticipo e hanno solo pochi secondi per coordinarsi prima di essere assegnati a caso.

In questo modo i tempi di attesa sono ridotti, ma la scena competitiva ha bisogno di più controllo sulle partite, perché in un gioco che mescola MOBA e hero shooter, la strategia e la pianificazione pre-partita sono fondamentali.

Così un gruppo di giocatori esperti ha organizzato un torneo a invito, chiamato Deadlock Fight Night, dove i campioni in carica devono difendere il titolo ogni settimana, in cui è stata creata una fase di pick e ban prima di ogni partita, dando ai giocatori la possibilità di pianificare la loro strategia.

Quindi ogni partita di Deadlock Fight Night inizia con una fase strategica, dove i giocatori si confrontano per scegliere i personaggi migliori e tentano di creare delle squadre coordinate e armonizzate.

Che dire? Lo sviluppo di Deadlock è in realtà ancora in corso, considerando quanto poco Valve sta parlando del gioco, quindi in futuro tutto è possibile, anche che vengano aggiunte opzioni utili per chi vuole giocare in modo più competitivo.