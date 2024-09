Deadlock non è ancora uscito, ma sono stati già avvistati dei cheater nello sparatutto di Valve

In rete stanno spuntando sempre più video che testimoniano la presenza di utenti poco onesti e che usano strumenti di terze parti per alterare il gioco e rovinare il divertimento agli giocatori in partita. Un esempio è il video condiviso su Reddit dall'utente 80 Level, che mostra alcuni cheater in azione che sfruttano vari strumenti del mestiere.

Tra mira automatica e vista a raggi X

Nel video ad esempio vediamo usare l'immancabile auto-aim per centrare sempre con grande precisione i nemici e il wallhack per vedere i bersagli anche dietro muri e altri ostacoli. Come se non bastasse, nel filmato vediamo anche un cheat che permette di sparare attraverso i muri e un altro che addirittura fa curvare la traiettoria dei proiettili per evitare gli ostacoli e centrare il bersaglio.

Su Reddit giustamente uno degli utenti si è chiesto qual è il divertimento nel barare in un gioco multiplayer ancora non disponibile ufficialmente e quindi sprovvisto di partite classificate. La risposta di cheezecake2000 ha probabilmente centrato il punto: non si bara per scalare le classifiche, ma semplicemente per rovinare il divertimento degli altri giocatori:

"C'è chi usa i cheat anche nei giochi sconosciuti con 59 giocatori attivi. Se riescono a rovinarti la giornata, sono contenti. Questo è il loro obiettivo, rovinare il tuo divertimento e "vincere"."

Ovviamente è probabile che gli sviluppatori di Valve siano già a conoscenza della presenza di cheater nella beta di Deadlock e che stiano già lavorando a delle contromisure per arginare il problema in vista della pubblicazione del gioco completo, al momento ancora sprovvista di una data scolpita nella pietra. Nel frattempo, il gioco ha già superato i 170.000 utenti contemporanei su Steam, nonostante sia ancora in beta.