Arriva Claw 8 AI+, primo PC handheld con Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake": tutte le novità MSI da IFA 2024

L'evento ha visto anche il debutto del PC handheld Claw 8 AI+ con Windows 11, dotato di processori Intel Core Ultra 200V e di uno schermo da 8 pollici, pensato per offrire un'esperienza di gioco mobile fluida e coinvolgente.

MSI ha presentato a IFA 2024 una gamma di laptop AI+ di nuova generazione, alimentati dai processori Intel Core Ultra (Serie 2) e AMD Ryzen AI 300 Series. Questi dispositivi promettono prestazioni di calcolo senza precedenti per l'intelligenza artificiale.

Laptop Prestige e Summit: l'IA al servizio del business e della produttività

I nuovi laptop Prestige e Summit, equipaggiati con processori Intel Core Ultra (Serie 2), rappresentano un salto in avanti rispetto alla generazione precedente. Grazie all'integrazione di GPU, CPU e NPU, questi dispositivi offrono prestazioni IA potenziate e un'esperienza utente più intuitiva e sicura. MSI ha sfruttato queste innovazioni per creare notebook più leggeri, sottili e con una maggiore durata della batteria.

La serie Prestige offre display di diverse dimensioni (13, 14 e 16 pollici), batterie ad alta capacità per un'autonomia fino a 20 ore e webcam da 5 megapixel per videoconferenze di alta qualità.

Il Summit 13 AI+ Evo, ancora più leggero del suo predecessore, si distingue per le sue caratteristiche di sicurezza avanzate e il supporto per lo stilo MSI Pen 2.

MSI ha presentato anche nuovi laptop con processori AMD Ryzen AI serie 300, tra cui Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ e Creator A16 AI+. Grazie a questi processori, i nuovi modelli offrono una potenza di calcolo AI notevolmente superiore rispetto alla generazione precedente.

La line up di laptop Strix Point di MSI

Stealth A16 AI+ e Creator A16 AI+ sono pensati per giocatori e creatori di contenuti, offrendo prestazioni grafiche elevate in uno chassis sottile e leggero. Summit A16 AI+ e Prestige A16 AI+ si rivolgono al mondo professionale, combinando un design raffinato con software ottimizzato per l'AI.

E ancora, MSI ha ampliato la sua offerta di laptop per il business e la produttività con la nuova linea Venture, disponibile in formati da 14, 15,6, 16 e 17 pollici. Questi laptop sono dotati di processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2) e display OLED 16:10 con copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3.

MSI Venture da 16 pollici

La serie Venture si distingue anche per la lunga durata della batteria, il caricabatterie USB-C PD da 100W e le esclusive tecnologie AI di MSI, come l'MSI AI Engine, che regola automaticamente diversi parametri per ottimizzare l'esperienza utente.