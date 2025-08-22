Meta accusata di gonfiare i dati pubblicitari e di aggirare le regole sulla privacy di Apple

Meta è finita nuovamente al centro delle polemiche: secondo le dichiarazioni di Samujjal Purkayastha, ex product manager licenziato a febbraio, la società avrebbe deliberatamente gonfiato le metriche pubblicitarie e aggirato le restrizioni imposte da Apple con l'App Tracking Transparency. Le accuse sono state presentate davanti al Central London Employment Tribunal, dove Purkayastha ha contestato la propria uscita dall'azienda definendola una ritorsione per le segnalazioni interne sui comportamenti scorretti.

Shops Ads e metriche gonfiate

Secondo i documenti depositati, Meta avrebbe presentato agli inserzionisti i risultati delle Shops Ads, introdotte nel 2022 per promuovere i negozi digitali su Facebook e Instagram, utilizzando i ricavi lordi anziché quelli netti, includendo quindi tasse e spese di spedizione. Questa pratica avrebbe gonfiato le performance tra il 17% e il 19%, in contrasto con quanto avveniva per altri formati pubblicitari e rispetto agli standard seguiti da concorrenti come Google. Purkayastha sostiene che la discrepanza fosse nota internamente, ma mai comunicata ai brand.

Il quadro si aggrava sul fronte della privacy. Nonostante Apple, con l'ATT, abbia imposto il consenso esplicito degli utenti per il tracciamento cross-app, Meta avrebbe usato tecniche di "deterministic matching" per collegare dati identificabili e monitorare l'attività degli utenti anche su siti esterni. Una strategia, secondo l'ex manager, motivata dalla necessità di compensare le perdite generate dalle restrizioni Apple, che nel 2022 costarono all'azienda circa 10 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari.