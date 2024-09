Deadlock ha superato i 170.000 utenti connessi: un successo che cresce per Valve, tutto con il passaparola

La storia di Deadlock è molto particolare, in quanto la sua fase di beta si sta protraendo da molti mesi: è diventato una sorta di segreto alla luce del sole, considerando che molti giocatori ci giocavano già prima che venisse annunciato da Valve, affermandosi praticamente attraverso il passaparola .

Continua la strana situazione di Deadlock , il nuovo gioco di Valve che è comparso progressivamente all'attenzione del pubblico e ha recentemente superato i 170.000 giocatori contemporanei connessi online, dimostrandosi un grande successo che, tuttavia, rimane totalmente in sordina .

C'è stato un annuncio ufficiale, ma nient'altro

Anche in seguito all'annuncio, non c'è stata alcuna campagna promozionale e comunicativa da parte di Valve, eppure il gioco è entrato ufficialmente nella classifica dei più giocati su Steam ancora in fase beta, superando pochi giorni dopo i 100.000 giocatori connessi.

Un'immagine di Deadlock

Questa settimana siamo arrivati a oltre 170.000 giocatori, ma da Valve non sono arrivati trionfanti comunicati o trailer di presentazione: non c'è praticamente nulla sul fronte del marketing, con il gioco che si sta affermando semplicemente con le prove dirette e il passaparola tra i giocatori.

Proprio nei giorni in cui una mega-produzione live service come Concord, spinta nientemeno che da Sony, fallisce nel giro di pochi giorni nonostante una campagna pubblicitaria in grande stile, fa riflettere il caso di Deadlock, che deriva evidentemente da uno studio più attento del mercato, con un approccio pratico più convincente.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato del MOBA-sparatutto "segreto" di Valve, in attesa di ulteriori evoluzioni sul gioco che sembra già essere un notevole successo.