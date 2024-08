Deadlock: abbiamo provato il MOBA-sparatutto segreto di Valve

Le abilità disponibili sono innumerevoli, combinabili in tanti modi e l'unico ostacolo al raggiungimento della vittoria è la comprensione della situazione presente così come la scelta giusta della mossa da portare a casa. Pensate a una partita a Stratego in cui potete sparare al vostro avversario. Allo stato attuale, però, il gioco non vi insegna le sue regole e chi non le conosce si ritrova inevitabilmente svantaggiato.

I 21 eroi iniziali sono artisticamente curati , come il resto dell'estetica, variegati e in qualche modo familiari a chi bazzica tanto il mondo degli hero shooter quanto quello dei MOBA. La peculiarità di Deadlock è proprio questa: restare familiare nelle dinamiche, ma sorprendere nelle meccaniche. La sua struttura, infatti, è quella di un MOBA, ma essendo uno sparatutto in terza persona, l'esperienza risulta nuovissima alla maggior parte dei giocatori che lo proveranno.

Deadlock è come una zanzariera elettrica : un videogiocatore appassionato di multiplayer online crede di poter resistere al suo fascino, ma si accorge ben presto che non riesce. Valve ha messo insieme non una formula mai vista ma un meccanismo fatto di ingranaggi familiari che, sorprendentemente, si incastrano alla perfezione tra di loro. Detto questo, insieme a tutti i pregi dei MOBA e degli sparatutto in terza persona, Deadlock si prende anche tutti i loro difetti, primo tra tutti l'incredibile complessità.

Delle basi complesse

La prima cosa da sapere di Deadlock è che prima che uno sparatutto è un MOBA. A tutti coloro a cui non piacciono questi giochi, vuoi per i lunghi tempi di rinascita, i match impossibili da recuperare o la sproporzione nel livello di potere del fine partita, non piacerà Deadlock perché i suoi ingranaggi di base sono quelli di un multiplayer online battle arena. Questo vuol dire corsie con torri (in questo caso bellissimi robottoni steampunk), minion da aspettare e difendere, oggetti che trasformano il più umile dei guaritori in un tritacarne e una base nemica da assaltare e distruggere.

Raccogliere le anime è fondamentale per ottenere i potenziamenti che rendono gli eroi invincibili a fine partita

Deadlock resta un MOBA anche nelle sue fasi di gioco: prima c'è la manutenzione della corsia con minimi ingaggi e costruzione del personaggio tramite gli oggetti, poi ci sono i primi scontri non di squadra ma due contro due o tre contro tre, poi arrivano le fasi finali di assalto alla base nemica in cui tutti e sei i personaggi di una squadra si ritrovano faccia a faccia con le loro controparti avversarie. Una partita non dura mai meno di mezz'ora, con picchi anche da un'ora, e non è possibile cambiare eroe a metà quindi bisogna scegliere bene con che campione scendere in campo.

L'ostacolo che i neofiti troveranno insormontabile non per le prime ore, ma per le prime settimane di gioco, tuttavia, è quello della costruzione delle build. I potenziamenti disponibili in questo momento sono 116, ciascuno equipaggiabile da ciascun eroe. Le possibilità tendono all'infinito visto che, delle tre categorie una dedicata ai danni, una alla resistenza e una alla magia, si possono avere quattro potenziamenti passivi ciascuna, a cui si aggiungono altri quattro slot totali in cui mettere potenziamenti attivi. Tutto questo per dire che il gioco è veramente complesso, anche per chi bazzica i MOBA come LoL o DotA 2, e le facciate si prendono spesso, magari contro nemici che fino a un momento prima risultavano innocui.

Deadlock è un passo avanti a tutta la concorrenza grazie alle build della community

A venire incontro ai giocatori di Deadlock, però, ci sono le build della community. Ogni utente, infatti può realizzare una schermata selezionando l'equipaggiamento che secondo lui è il migliore e pubblicarla per il resto dei giocatori che possono usarla o modificarla anche in partita. C'è persino spazio per delle note che suggeriscono cosa acquistare per prima e in che situazioni. Questo strumento è una manna per il neofita che può così iniziare non solo a sperimentare, ma anche a imparare quali oggetti e quali combinazioni servono per quale fine.

Chiude la lista delle complessità preliminari (e sottolineiamo preliminari) di questo gioco la gestione delle abilità. Ogni personaggio ne ha quattro che si sbloccano periodicamente salendo di livello. Queste, poi, vanno potenziate nel corso della partita e si evolvono acquisendo effetti e danni aggiuntivi. Il vecchio mantra "massimizzane una e poi pensa al resto" popolare tra i giocatori di LoL si applica anche qui, ma non sempre con la medesima efficacia. L'ambiente è incredibilmente mutevole nel corso di una partita quindi è fondamentale tenere traccia della progressione nemica prima di decidere dove investire.