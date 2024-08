Kingdom Come: Deliverance 2 pare avere più testo di Baldur's Gate 3, vediamo il numero di parole esatto

Kingdom Come: Deliverance 2 sarà un ampio gioco di ruolo e, come vuole il genere, avrà una importante componente narrativa, tra missioni principali, secondarie e anche solo piccoli dialoghi con le persone che possiamo incontrare per strada.

La dichiarazione del team di sviluppo

Daniel Vávra - director e capo sceneggiatore di Kingdom Come: Deliverance 2 - ha spiegato tramite Twitter di aver da poco conteggiato le parole scritte per il videogioco e il risultato è stato di circa 2,2 milioni di parole. Per darci un'idea di quanto è, possiamo provare a immaginare di avere 11.000 pagine di una sceneggiatura impilate una sopra l'altra, oppure 100 sceneggiature di un tipico film da due, o anche 25 romanzi.

Se volete un altro paragone, sappiate che Guerra e Pace di Tolstoy è lungo 580.000 parole. In ogni caso, non è certamente l'opera scritta più lunga di sempre. Quel merito va a The Loud House: Revamped, una fanfiction iniziata nel novembre 2017 e terminata nel febbraio 2024 che vanta oltre 16 milioni di parole.

Rimanendo in ambito videoludico, è possibile che Kingdom Come: Deliverance 2 sia il videogioco con più parole di sempre. Non ne abbiamo la certezza perché sappiamo che Baldur's Gate 3 ha una sceneggiatura di "circa due milioni di parole". Non avendo il numero preciso non possiamo confermarlo, ma parrebbe che il nuovo gioco abbia superato anche l'opera di Larian.

Se volete sapere di più sulle qualità di Kingdom Come Deliverance 2, vi lasciamo al nostro provato.