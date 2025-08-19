0

Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The Forge ci metterà a capo di una forgia, come un vero fabbro

Alla Gamescom 2025 abbiamo avuto modo di vedere Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The Forge, un nuovo DLC che ci trasforma definitivamente in un grande fabbro.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/08/2025
Henry di Kingdom Come: Deliverance II a cavallo
Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
All'Opening Night Live della Gamescom 2025 condotto da Geoff Keighley è stato mostrato un trailer di Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The Forge, un nuovo DLC.

Sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2025 e sarà incluso del Pass stagione per PC, PS5 e Xbox Series X | S.

Il trailer di Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The Forge

In Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The Forge Henry non è più semplicemente il figlio di un fabbro, ma ha fatto un salto in avanti: ora è un vero mastro di una forgia leggendaria. Questo è il secondo DLC di Kingdom Come: Deliverance II.

In questa nuova espansione di Kingdom Come: Deliverance II dovremo creare dal nulla la nostra forgia nel cuore di Kuttenberg: potremo definire il design del nostro luogo di lavoro, personalizzandolo come preferiamo così come ciò che circonda l'edificio e le nostre stanze private: i potenziamenti che sbloccheremo non serviranno inoltre solo per rendere il luogo più bello, ma ci daranno alcuni vantaggi non meglio precisati.

Kingdom Come: Deliverance 2 si espande con il DLC Brushes with Death Kingdom Come: Deliverance 2 si espande da oggi con il DLC Brushes with Death

Ricordiamo che Kingdom Come Deliverance 2 ha superato un nuovo traguardo di vendite.

