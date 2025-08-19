Time Takers è un nuovo sparatutto survival gratuito, annunciato con un trailer

Il publisher NCsoft e il team Mistil Games hanno annunciato Time Takers, un nuovo sparatutto in stile hero shooter con elementi survival, che verrà distribuito gratuitamente come free-to-play su PC attraverso Steam e ha un test in arrivo, ancora senza data precisa.

Inquadrato in terza persona, Time Takers è incentrato sullo scontro tra squadre di giocatori e si basa su un concetto molto particolare: il tempo è l'elemento di principale importanza nel gioco e ogni secondo utilizzato, guadagnato o perso, ha un peso fondamentale nell'economia di questo strano titolo.

In base a quanto possiamo vedere, l'ambientazione è davvero molto particolare e mischia suggestioni diverse, andando dal fantasy alla fantascienza estrema, con ampie possibilità di personalizzazione dei combattenti.