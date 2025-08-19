Time Takers è un nuovo sparatutto survival gratuito, annunciato con un trailer

Il publisher NCsoft e il team Mistil Games hanno annunciato Time Takers, un nuovo sparatutto in stile hero shooter con elementi survival, che verrà distribuito gratuitamente come free-to-play su PC attraverso Steam e ha un test in arrivo, ancora senza data precisa.
Inquadrato in terza persona, Time Takers è incentrato sullo scontro tra squadre di giocatori e si basa su un concetto molto particolare: il tempo è l'elemento di principale importanza nel gioco e ogni secondo utilizzato, guadagnato o perso, ha un peso fondamentale nell'economia di questo strano titolo.
In base a quanto possiamo vedere, l'ambientazione è davvero molto particolare e mischia suggestioni diverse, andando dal fantasy alla fantascienza estrema, con ampie possibilità di personalizzazione dei combattenti.
Un trailer bizzarro
Il trailer mostra varie sequenze di gioco e situazioni particolari, oltre a scene d'intermezzo che fanno capire come l'ambientazione di Time Takers sia qualcosa di veramente peculiare.
Ci troviamo dunque a unirci a una squadra di personaggi unici provenienti da diverse epoche e combattere per raccogliere l'energia temporale, una risorsa utilizzata per sbloccare e potenziare abilità, rianimare i compagni di squadra o garantire la sopravvivenza in un campo di battaglia in rapida evoluzione.
Ogni scelta effettuata, che sia quella di diventare più forte ora o di farlo più tardi, influenza l'andamento della partita, a quanto pare.
A differenza dei tradizionali sparatutto con eroi, Time Takers permette di uscire dai ruoli prestabiliti: ogni personaggio ha un'abilità unica, ma la scelta di armi ed equipaggiamenti può trasformare completamente il modo di giocare, anche con lo stesso personaggio.
Time Takers ha un periodo di test in arrivo "presto" su Steam, di cui attendiamo ulteriori informazioni.