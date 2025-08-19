World of Tanks 2.0: l'anteprima che rivela la nuova era del gioco

"World of Tanks ha riplasmato il ruolo dei carri armati nella cultura pop" ha detto durante l'anteprima Michael Broek , communications director di World of Tanks. "Da quando è uscito l'aggiornamento 1.0 nel 2017, il gioco non ha mai visto una lista così lunga di nuovi contenuti e migliorie grafiche, ma non temete, non ci saranno ulteriori cambiamenti dei requisiti tecnici rispetto al più recente aggiustamento di qualche mese fa".

World of Tanks è uno dei videogiochi live service più longevi in circolazione. Sono passati ben 15 anni dal suo debutto nel 2010 e decine di milioni di giocatori lo hanno provato almeno una volta. Il 3 settembre, giorno del quindicesimo anniversario del titolo di punta di Wargaming, uscirà World of Tanks 2.0 , il più grande aggiornamento mai pubblicato per il gioco, che porterà con sé una miriade di novità.

I carri armati di livello 11: La novità più importante

"World of Tanks 2.0 è la pietra angolare su cui si poggerà il futuro del gioco per diversi anni a venire" continua Broek. "Ci lavoriamo da due anni ed è stato uno sforzo titanico, tanto ambizioso quanto la creazione di un nuovo videogioco. Dimenticatevi il passaggio alla 1.0, questo aggiornamento porterà molti più contenuti".

World of Tanks 2.0 porterà nel gioco quella mano di vernice di cui il titolo di punta di Wargaming aveva bisogno da diversi anni

L'arrivo dei mezzi di livello 11 cambierà di molto le carte in tavola: per ottenerli, ci hanno tenuto a rassicurarci, servirà solo progressione organica e la loro introduzione aggiungerà un nuovo strato di progressione (non sappiamo ancora in che forma) a tutti i carri armati del gioco. Cambierà anche il modo di potenziare e migliorare il proprio tank che "non avrà barriere di gameplay" specifica Broek.

Per ottenere il primo carro di livello 11 (ce ne saranno 15 al lancio dell'aggiornamento 2.0 con altri modelli già in lavorazione) basterà completare la Personal Mission 3.0 che sbloccherà l'accesso anche a nuovi elementi cosmetici unici per mostrare a tutti gli altri giocatori i progressi ottenuti. "I protagonisti di questo evento saranno i carri di Usa, UK, Germania, Polonia e Cecoslovacchia, ma molti di più sono in lavorazione" continua Broek. Ci saranno carri leggeri, medi, pesanti e gli immancabili cacciacarri (tank destroyer), tutti ottenibili solo con la progressione standard: nessuna spesa di valuta premium sarà necessaria".

I carri di livello 11 promettono un nuovo obiettivo di punta per tutti i fan più devoti del gioco e Wargaming promette che per ottenerli servirà solo la "normale" progressione

Il trailer che abbiamo visto non ha spiegato moltissimo su quali saranno, a livello tecnico, gli attributi dei carri armati di livello 11, ma ci ha permesso di dare uno sguardo alla nuova mappa in arrivo con l'aggiornamento 2.0. Si chiama Nordskar, è a tema scandinavo e sarà piuttosto espansa.

A questa nuova ambientazione è legata anche una nuova modalità PvE chiamata Operation Boiling Point in cui i giocatori dovranno fermare il lancio di un missile. Lo faranno a bordo di un carro di livello 11 e sarà "l'inizio di un nuovo corso per World of Tanks". Sarà possibile affrontarla con 3 tank diversi (tutti di livello 11) e avrà un'elevata rigiocabilità, dicono da Wargaming.