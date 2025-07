Duke Nukem è tornato, ma non è detto che sia un bene

Duke Nukem ha fatto in qualche modo ritorno sulla scena videoludica, il che potrebbe fare sicuramente piacere ai fan, se non fosse che lo ha fatto in una forma davvero particolare: dentro World of Tanks . Il free-to-play con carri armati ha infatti introdotto un nuovo veicolo corazzato e vari oggetti cosmetici ispirati all'eroe di Duke Nukem 3D , il concorrente più forte dei DOOM nella metà degli anni 90. Hail to the king, baby.

Un gioco nuovo?

Duke Nukem fu distrutto dal lancio del travagliatissimo Duke Nukem Forever, che non convinse praticamente nessuno. Nonostante qualche riedizione dei titoli classici e qualche apparizione sporadica, il personaggio è stato praticamente congelato. Vederlo tornare in un crossover simile fa un certo effetto, vista la mancanza cronica di novità rilevanti che lo riguardano, a parte un flipper per Pinball M di Zen Studios del 2023 e l'annuncio di una serie TV che chissà quando vedremo.

A guardare il trailer ufficiale, il carro armato di Duke Nukem, che sarà disponibile per l'evento Battle Pass Special: Heroes' Paths (dal 10 al 21 luglio), non è nemmeno male. Anche il trailer in sé, che si ispira a Duke Nukem 3D, è davvero azzeccato. C'è anche John St. John che dà di nuovo la voce a Duke, un ruolo che ricopre dal 1996, anche se non sembra particolarmente ispirato di ripetere di nuovo le battute di sempre.

Da sottolineare che Duke Nukem non sembra apparire fisicamente nel gioco. Anche perché in World of Tanks non avrebbe molto senso farlo. Leggiamo come gli sviluppatori descrivono il suo carro armato: "Il TS-6 è un carro armato pesante d'assalto statunitense di livello IX. Una vera e propria potenza distruttiva, questo carro rispecchia l'approccio multi arma di Duke. Vanta un reattore nucleare personalizzato, sistemi d'arma potenziati e riferimenti estetici all'arsenale di Duke, tra cui mitragliatrici laser e lanciagranate. Il design del carro si ispira alle armi classiche di Duke Nukem come l'inceneritore e l'estintore."

Per chi se lo stesse chiedendo, per adesso non ci sono informazioni sul prezzo.