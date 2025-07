Disponibile Jixa Lady Tiger, un arcade al sapor di Commodore 64 dall'italiano Oscar Celestini

Lo sviluppatore italiano Oscar Celestini ha pubblicato l'action arcade Jixa Lady Tiger, platealmente ispirato ad alcuni classici del genere per Commodore 64. Uno in particolare, come vedremo.

Jixa, la protagonista, è una ragazza guerriera armata di frusta con il potere di trasformarsi in una tigre. La fonte d'ispirazione principale è Vixen per sistemi a 8-bit, la cui protagonista si trasformava in una volpe.