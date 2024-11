World of Tanks e Jason Statham insieme per un folle video di Natale

A quel punto il regista si allontana per cercare di sfogarsi, ma quando torna è troppo tardi e l'attore sta già aprendo il fuoco con il suo cannone, mentre il set salta in aria e persino Babbo Natale guarda in camera col fare sicuro di un eroe dei film d'azione.

Statham comincia infatti a imbastire una coreografia di combattimento in cui si libera in maniera dolorosissima dei cattivi di turno, mentre sullo sfondo partono le esplosioni. E il carro armato ? Non poteva ovviamente mancare, e così l'attore lo fa arrivare direttamente sul set.

C'è Jason Statham nel video di Natale di World of Tanks : l'attore inglese arriva sul set del demenziale Holiday Ops 2025 e decide di rivoluzionare il film, mandando nel panico il regista per via delle sue idee... esplosive.

Un successo infinito

Il clamoroso video natalizio che potete vedere qui sotto non è il primo progetto in cui Wargaming coinvolge figure famose come attori o atleti, vedi ad esempio il trailer di World of Tanks Blitz con Giancarlo Fisichella, oppure quello con Gigi Buffon qualche tempo prima.

Le sequenze con Jason Statham rappresentano tuttavia il tentativo finora più ambizioso di promuovere l'esperienza del celebre simulatore, lanciato nell'ormai lontano 2010 eppure ancora in grado di coinvolgere milioni di giocatori grazie ai tanti aggiornamenti e ai contenuti pubblicati di volta in volta.

Per quanto riguarda invece l'approdo sulle varie piattaforme, il percorso di World of Tanks è cominciato su PC per poi estendersi a Xbox 360, Xbox One e PlayStation 4. Le versioni più recenti sono quella per Nintendo Switch, uscita nel 2020, e quella per PS5 arrivata l'anno dopo.