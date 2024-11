Huawei Kirin 9020: un leak evidenzia un salto di qualità nelle prestazioni e nell’efficienza

Un recente leak su Weibo suggerisce che Huawei stia lavorando a un nuovo SoC chiamato Kirin 9020, che potrebbe rappresentare un notevole salto in avanti rispetto ai processori precedenti. Secondo le indiscrezioni, questo chipset integrerebbe innovazioni tecnologiche avanzate, ponendosi come uno dei primi ad adottare la tecnologia 3GPP R18 5G-A, aprendo la strada a funzionalità di rete rivoluzionarie. Sebbene Huawei non abbia confermato queste informazioni, il Kirin 9020 potrebbe segnare un passo decisivo per l'azienda nella competizione globale.

Un chip avanzato per il 5G del futuro Stando ai leak, il Kirin 9020 sarebbe il primo SoC a integrare il 3GPP R18 5G-A, una tecnologia progettata per estendere le capacità del 5G. Questo standard si concentrerebbe su comunicazioni aria-terra migliorate e sull'integrazione dell'accesso satellitare nei sistemi 5G. Si tratta di un progresso significativo, che non solo espanderebbe l'attuale tecnologia 5G, ma costituirebbe un ponte verso l'evoluzione del 6G. I dati comparsi in rete. In termini di efficienza energetica, il Kirin 9020 potrebbe vantare piccoli core con un incremento del 50% nell'efficienza rispetto al Kirin 9010. Anche i core medi sarebbero più efficienti del 20%, mentre i grandi core verrebbero ottimizzati per alte frequenze, migliorando ulteriormente le prestazioni durante attività ad alta intensità, come il gaming.