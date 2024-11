Huawei ha lasciato del tutto Android: Mate 70 è il top di gamma con HarmonyOS Next

La serie Mate 70 avrà infatti il sistema operativo HarmonyOS Next , il primo che non si appoggia su Android e non supporta alcuna applicazione del sistema Google. Un passaggio, questo, che segna il culmine di un percorso iniziato quattro anni fa, quando Huawei, a seguito delle sanzioni statunitensi, ha deciso di intraprendere la strada dell'indipendenza tecnologica.

Huawei ha presentato oggi la nuova serie Mate 70 , una famiglia di smartphone che rappresenta una svolta epocale per l'azienda cinese. Con l'arrivo di questi dispositivi, infatti, Huawei si appresta a dire addio ad Android, il sistema operativo di Google che ha dominato il mercato mobile per anni.

Le specifiche della serie Huawei Mate 70

La nuova serie sarà composta da 4 dispositivi, che nei fatti saranno però 8. Ci saranno infatti Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS con HarmonyOS Next e i corrispettivi che utilizzano ancora HarmonyOS 4.3, l'ultima versione del sistema operativo di Huawei compatibile con le app Android. Gli smartphone con HarmonyOS Next avranno probabilmente meno scelta per quanto riguarda le app che potranno installare, ma Huawei dichiara di aver "assicurato più di 15.000 applicazioni per il suo ecosistema HarmonyOS, con piani per espandersi a 100.000 app nei prossimi mesi". L'azienda cinese ha anche affermato che tutti i nuovi telefoni e tablet che lancerà nel 2025 eseguiranno HarmonyOS Next.

Dal punto di vista hardware, la serie Mate 70 si presenta come un'evoluzione dei modelli precedenti, con schermi OLED LTPO FHD+ da 6.7" e 6.9", un comparto fotografico posteriore con tre sensori e un nuovo sensore esposimetrico multispettrale, e batterie ad alta capacità con ricarica rapida fino a 100 Watt. Il processore, presumibilmente il Kirin 9100, sarebbe realizzato con un processo produttivo a 6 nanometri, un risultato notevole considerando le restrizioni imposte a Huawei. Ma c'è il dubbio che l'azienda sia riuscita ad aggirare il ban con un prestanome e rifornirsi comunque da TSMC. Inoltre 6 nm è un nome commerciale, visto che ci dovremmo trovare davanti ad un processo da 7 nm raffinato con un rendimento elevato.

La vera rivoluzione, come detto, risiede però nel software. HarmonyOS Next, privo della macchina virtuale necessaria per eseguire le app Android, promette prestazioni ancora più elevate e una maggiore fluidità rispetto ad Android. Un cambio di paradigma che potrebbe ridefinire gli standard del mercato mobile.

La serie Mate 70 e HarmonyOS Next non saranno però disponibili in Italia, almeno non da subito.