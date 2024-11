Il fan di Borderlands 4 malato terminale ha provato il gioco e racconta la sua esperienza

Come vi avevamo già segnalato in precedenza, a un fan di Borderlands malato terminale - Caleb McAlpine - ha espresso online il suo desiderio di poter giocare Borderlands 4 prima che fosse troppo tardi.

"Sono un fan sfegatato di Borderlands e non so se sarò presente per Borderlands 4", aveva dichiarato all'epoca. "C'è qualcuno che sa come mettersi in contatto con Gearbox per vedere se c'è un modo per giocare in anticipo?".

Gearbox Software ha ricevuto il messaggio e ha promesso di portarlo nei suoi uffici per vedere il gioco. Ora McAlpine ha confermato di aver visitato il team e ha raccontato la sua esperienza.