Artisti protestano contro OpenAI e fanno trapelare una versione di Sora AI per i video generativi

Un gruppo di artisti accusa OpenAI di sfruttare il lavoro creativo non retribuito, rilasciando un accesso anticipato non autorizzato al modello AI di video generativi, Sora.

Un gruppo di artisti, precedentemente coinvolti nel programma di beta testing di Sora, il modello di video generativi di OpenAI, ha diffuso l'accesso al sistema in segno di protesta. L'iniziativa è accompagnata da un'accusa rivolta alla società di sfruttare i creativi per "ricerca e sviluppo non retribuiti" e operazioni di marketing, senza un adeguato riconoscimento o compenso.

Le accuse Secondo un post pubblicato su Hugging Face, gli artisti coinvolti nel programma avrebbero reso disponibile il modello per generare video, replicando le demo ufficiali di OpenAI. Poco dopo, OpenAI ha interrotto l'accesso al sistema. Nella loro lettera aperta, gli artisti hanno definito la loro partecipazione un tentativo di "art washing", ossia l'utilizzo dell'arte per legittimare un prodotto tecnologico corporativo. La lettera denuncia pratiche scorrette, affermando: "Non siamo contro l'uso della tecnologia AI come strumento artistico. Siamo però contrari al modo in cui questo programma è stato organizzato e a come l'AI si sta plasmando per una possibile release pubblica".