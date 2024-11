Il microfono a condensatore Elgato Wave:3 è in offerta su Amazon per il Black Friday

I saldi del Black Friday 2024 proseguiranno fino al 2 dicembre proponendo migliaia di promozioni su una vasta gamma di prodotti. Se state cercando un microfono a condensatore con un buon rapporto qualità/prezzo potrebbe farvi gola l'Elgato Wave:3, al momento in offerta con il 29% di sconto. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo , oppure cliccando sul box sottostante. Al momento è possibile acquistare questo microfono in promozione a 119,99 euro , con un risparmio di 50 euro sul prezzo consigliato di 169,99 euro. Si tratta del prezzo più basso registrato sulla piattaforma nell'ultimo mese. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di effettuare il reso entro il 15 gennaio 2025.

Un ottimo microfono a un ottimo prezzo

L'Elgato Wave:3 è un microfono USB pensato per conten creator e streamer. Offre una qualità del suo cristallina grazie alla capsula a condensatore da 17 mm e alla risoluzione a 24-bit/96 kHz. Il microfono è dotato di tecnologia anti-clipping Clipguard, che previene la distorsione del suono anche a volumi elevati.

Il Wave:3 include un'uscita per cuffie da 3,5 mm per il monitoraggio in tempo reale e un controllo multifunzionale per regolare il volume del microfono, il mix e il guadagno. Può essere posizionato su un braccio mobile o tramite lo stand dentro la confezione, ed è gestibile con dei comandi presenti sulla parte frontale del device. Tramite il software Wave Link software è possibile gestire e bilanciare vari flussi audio, rendendo questo microfono ideale per lo streaming.