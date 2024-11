L'intelligenza artificiale Claude AI può ora ricreare il vostro stile di scrittura

Anthropic ha annunciato un importante aggiornamento per il suo assistente IA, Claude, che introduce la possibilità di personalizzare lo stile di scrittura del chatbot . Questa nuova funzionalità offre agli utenti un maggiore controllo su come Claude risponde alle diverse richieste, rendendo le interazioni più naturali e adatte a specifiche esigenze di comunicazione. Ma come funziona esattamente? Andiamo a scoprirlo insieme.

Gli stili di scrittura personalizzati di Claude AI

La personalizzazione dello stile di scrittura in Claude AI si articola in due modalità principali: la scelta tra stili preimpostate e la creazione di stili personalizzati. Gli stili preimpostati offrono tre opzioni: "Formale" per un testo chiaro e raffinato, "Conciso" per risposte brevi e dirette, ed "Esplicativo" per risposte più dettagliate e didattiche. Questa flessibilità permette di adattare rapidamente il tono e il livello di dettaglio di Claude a seconda del contesto.

Come vengono creati stili personalizzati in Claude AI

Per chi desidera un livello di personalizzazione ancora maggiore, Claude offre la possibilità di creare stili personalizzati. Questa funzione consente di "addestrare" il chatbot a imitare specifici manierismi di scrittura. Basta caricare dei contenuti di esempio che riflettano lo stile desiderato e Claude imparerà a replicarlo. Si tratta di un metodo semplice per automatizzare la generazione di risposte che rispecchino il proprio stile personale.

"Potreste desiderare spiegazioni approfondite quando imparate qualcosa di nuovo o risposte rapide e dirette quando siete di fretta", ha dichiarato Scott White, responsabile del prodotto Claude. "Potreste preferire che Claude sia più formale in alcuni contesti o che utilizzi un tono amichevole e colloquiale in altri. Il bello è che ora potete impostare queste preferenze una volta e far sì che ogni interazione sia perfetta per voi".

L'introduzione degli stili di scrittura personalizzati in Claude rappresenta un significativo passo avanti nella personalizzazione dei chatbot. Questa funzionalità, tuttavia, non è un'esclusiva di Anthropic. Anche altri assistenti IA, come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google, offrono opzioni simili per adattare le risposte allo stile di scrittura dell'utente. Ad esempio, Gemini permette di regolare il tono e il livello di dettaglio delle bozze di email, mentre la funzione Strumenti di Scrittura in Apple Intelligence offre preimpostazioni di stile simili.

