Monitor OLED a 500Hz? Samsung e LG si danno battaglia sulle frequenze dei monitor gaming

Nella line-up LG c'è ora un nuovo monitor da gioco di fascia alta, l' UltraGear 27GX790A . La particolarità di questo modello, con un pannello OLED da 27 pollici a 1440p, è che ha una UltraGear 27GX790A. Anche per questo vanta un tempo di risposta di soli 0,03 ms, mentre la tecnologia OLED garantisce un elevato rapporto di contrasto di 1,5 milioni:1 e il supporto DisplayHDR True Black 400 per una qualità d'immagine eccellente.

LG contro Samsung nei monitor da gaming

L'UltraGear 27GX790A è, come detto, già pronto e si distingue anche per il design elegante con cornici sottili, oltre a un supporto robusto che consente la regolazione dell'altezza, la rotazione e altre personalizzazioni. LG ha poi dotato lo schermo di proprietà antiriflesso.

LG OLED UltraGear 27GX790A

Il pannello Samsung, invece, dovrebbe entrare in produzione di massa nel primo trimestre del 2025, promette di offrire una qualità d'immagine ancora più sorprendente grazie all'aggiunta dello strato Quantum Dot.

Al momento, i pannelli a 500Hz sono disponibili solo con risoluzione 1080p. Il pannello Samsung sarà il primo a raggiungere questa frequenza di aggiornamento con una risoluzione di 2560x1440p, aprendo nuove possibilità per i giocatori più esigenti. Tuttavia, è ovvio che raggiungere i 500 FPS a 1440p richiede un hardware estremamente potente, che al momento solo pochi possono permettersi. Ma chissà che le nuove GPU non cambino le carte in tavola, soprattutto le quattro GPU NVIDIA RTX 50 Blackwell da gaming previste nel 2025.

E voi che cosa ne pensate? Acquistereste monitor con pannelli di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre se vi interessa un monitor con alta frequenza di refresh ma anche la possibilità di avere il 4K, date un'occhiata alla nostra recensione dell'ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP con dual-mode.