ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP: la recensione. Meglio 4K o 480Hz? Il futuro dei monitor da gaming è la dual-mode

In questa recensione del ROG Swift OLED PG32UCDP ne esploreremo a fondo le caratteristiche, analizzando le sue prestazioni, la qualità dell'immagine e le funzionalità innovative. Scopriremo se la pubblicizzata modalità dual-mode 4K/240 Hz e 1080p/480 Hz è davvero un punto di svolta, se la tecnologia OLED offre i vantaggi sperati e se questo monitor è in grado di soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti.

Il mondo dei monitor da gaming è in continua evoluzione, e ASUS sembra pronta a spingerlo ancora oltre con il ROG Swift OLED PG32UCDP. Questo monitor da 32 pollici, presentato in anteprima al CES 2024, promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco grazie alla sua tecnologia OLED e all'incredibile frequenza di aggiornamento di 480 Hz in modalità 1080p . Ma sarà davvero il futuro del gaming OLED o solo un'altra promessa tecnologica?

ASUS OLED Care , infine, fornisce promemoria tempestivi per la pulizia dei pixel, un salvaschermo, una funzione di spostamento delle immagini e altro ancora per proteggere il pannello OLED e garantire la massima longevità allo schermo, che comunque può contare su 3 anni di garanzia contro il burn-in.

Ci sono poi il KVM integrato con controllo tramite hotkey e il nuovo assistente potenziato dall'intelligenza artificiale che include AI Visual (che analizza le immagini per scegliere le impostazioni migliori), AI Crosshair (che cambia il colore del mirino automaticamente per renderlo più visibile), AI Shadow Boost (che migliora la visibilità nelle aree scure), AI Sniper (che ingrandisce il bersaglio nel mirino quando ci si allena) e MOBA Map Helper (che avvisa della presenza di battaglie di gruppo). Queste funzioni sfruttano la tecnologia IA per aiutare i giocatori a esercitarsi in modo più efficace e migliorare le loro esperienze di gioco.

Per il resto, il pannello, piatto con superficie anti-riflesso opaca, è un WOLED di terza generazione con MLA da 32 pollici in formato 16:9. Supporta gli standard G-SYNC Compatible e FreeSync Premium, ha un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03 ms, copertura colore DCI-P3 e una luminosità di picco dichiarata di 1300 nit su finestra al 3%, con supporto HDR 10 e certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black.

Il ROG Swift OLED PG32UCDP è tra i primi monitor da gioco OLED al mondo a doppia modalità: questo significa che consente di passare rapidamente tra le modalità 4K a 240 Hz e quella Full HD a 480 Hz. Passare tra le due modalità è semplice: basta accedere al menu OSD per ottenere la combinazione di specifiche perfetta per il prossimo gioco nella vostra lista.

Un joystick sul retro del monitor serve a controllare il display su schermo, ed è accompagnato da un tasto rapido e dal pulsante di accensione. Lo stand è il classico treppiedi ROG con un foro per il passaggio dei cavi che fa il suo sporco lavoro. Le regolazioni disponibili sono inferiori rispetto agli stand di altri monitor e manca, come ormai da tradizione su molti monitor da 32 pollici, la rotazione sul perno per l'utilizzo in verticale. Di serie, infine, è supportato il montaggio a parete VESA 100mm x 100mm.

Il design del ROG Swift OLED PG32UCDP è quello ispirato al cyberpunk tipico degli ultimi modelli della compagnia, quindi molto simile all'estetica dell' ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, uno dei migliori monitor 4K da 240 Hz disponibili sul mercato . Da spento non è troppo appariscente e si limita a mettere in mostra il ridotto spessore del pannello. Da acceso, invece, può contare su una serie di LED RGB controllabili anche da Aura Sync che aggiungono un pizzico di personalità, mentre quelle a "proiezione" sotto il treppiedi che funge da base sono fisse. Lo chassis è in plastica misto a metallo, è solido ed è abbellito su un lato da un grosso logo ROG con effetto mosaico.

Esperienza d'uso

Il ROG Swift OLED PG32UCDP è un monitor pressoché impeccabile in ogni utilizzo. Gli ingressi sono sufficienti a collegare un PC e due console, senza alcun intoppo nella gestione di PS5 e Xbox Series X|S. Ma anche vedere film e serie TV è un piacere, grazie a una resa dei colori eccellente, un rapporto di contrasto degno di un OLED ed un livello di luminosità più che sufficiente. A patto ovviamente di non avere una fonte di luce diretta sullo schermo, visto che i circa 450 nit medi non permettono miracoli (e tra l'altro diventano circa 250 in SDR).

ROG Swift OLED PG32UCDP è perfetto per i giochi competitivi

L'interfaccia è, come al solito, accessibile tramite la pressione del joystick di navigazione sul retro, oppure tramite l'app PC ASUS DisplayWidget Center quando si collega il monitor con il cavo USB-B incluso nella confezione. Ancora una volta segnaliamo che serve un'applicazione diversa per la gestione delle luci con AURA Sync (Armoury Crate), ma l'interfaccia di questo centro di controllo rimane accattivante e offre vari preset per la regolazione delle immagini.

Videogiochi

Il monitor ROG eccelle, ovviamente, nei videogiochi. Il refresh rate estremamente elevato di 240 Hz in 4K permette di avere il pacchetto completo: massima risoluzione e fluidità degna di un pro player, anche grazie al supporto di tutti i formati VRR comuni. L'effetto ghosting e il tempo di risposta sono quasi istantanei già di base, con un basso input lag, quindi tutte le opzioni di riduzione del flickering e riduzione del blur hanno poco senso.

Nonostante una discreta luminosità, la luce diretta dà fastidio al pannello

Non abbiamo avuto nessun problema su PS5 e Xbox Series X|S grazie alle porte HDMI 2.1 e all'aspect ratio 16:9 (ma non è supportato il Dolby Vision), mentre Nintendo Switch soffre un po' nei menu: nessuna delle opzioni di immagine è riuscita a farci avere il massimo della nitidezza dei testi, ma durante il gameplay la resa è impeccabile.

La Dual Mode per passare dai 4K a 240 Hz ai 1080p a 480 Hz (tradotto in italiano con l'opzione potenziamento della frequenza dei fotogrammi) funziona bene su PC, ma la riduzione della densità di pixel è evidente e probabilmente ha senso solo per i giocatori più competitivi che vogliono gareggiare davvero ad alto livello. Non fraintendeteci: la differenza di fluidità e nei tempi di reazione si nota, ma su un monitor di queste dimensioni è molto evidente anche il calo nella qualità dell'immagine.

L'angolo di visione è ottimo su ROG Swift OLED PG32UCDP

L'angolo di visione è estremo come tutti i pannelli OLED, con certificazione AMD FreeSync Pro e Adaptive Sync: al solito vi rimandiamo al nostro articolo su quale tecnologia di refresh rate è la migliore per evitare il tearing se volete saperne di più sull'effettiva utilità di questa certificazione. Condivide però con vari OLED testati finora un certo sfarfallio con frame rate variabili, particolarmente evidente nelle scene poco illuminate e nelle zone scure di scene più luminose, ma si verifica solo quando si spinge troppo in alto l'asticella grafica rispetto alle possibilità della macchina in nostro possesso.

Uso da ufficio

Nell'uso da ufficio il monitor ASUS non ha dato problemi. Il pannello WOLED garantisce una leggibilità perfetta dei testi in ogni situazione, c'è il solito supporto al PiP mentre il KVM, per gestire più PC con un unico set di mouse e tastiera, funziona bene. La fedeltà dei colori è poi tale che si può tranquillamente scegliere questo schermo anche per un uso professionale.