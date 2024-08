Il creatore di Invincible ci aggiorna sullo stato dei lavori del film live-action annunciato nel 2017

Invincible, la serie animata di Amazon, è un successo e i fan aspettano che prosegua. Non è però l'unico progetto in produzione. Sappiamo che dovrebbe essere realizzato un film in live-action, anche se sono anni che vi è silenzio radio sulla questione.

Il film era stato annunciato nel 2017 e finalmente abbiamo una sorta di aggiornamento da parte del creatore di Invicible, Robert Kirkman.