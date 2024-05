Freesync vs. G-Sync vs. Adaptive-Sync: quale tecnologia di refresh rate è la migliore per evitare il tearing?

La compatibilità certificata con NVIDIA G-Sync o AMD FreeSync è ormai considerata un elemento imprescindibile per i monitor dai giocatori PC, e a buon ragione. Avere una tecnologia di sincronizzazione adattiva per la frequenza di aggiornamento infatti, permette di ridurre, e spesso eliminare del tutto, un fenomeno fastidioso come lo screen tearing (e a ridurre incidentalmente anche stuttering e input lag).

Per chi non lo sapesse, il tearing è un artefatto visivo che si verifica sugli schermi quando l'immagine mostrata è composta da informazioni provenienti da più fotogrammi (frame) diversi. In questi casi la frequenza di aggiornamento del monitor e il frame rate generato dalla scheda grafica non sono sincronizzati e causano una sorta di frattura dell'immagine a schermo: questa ci appare così come se la parte superiore mostrasse una parte del frame precedente mentre in quella inferiore una parte del frame successivo, distraendoci in modo significativo soprattutto nei giochi più veloci.

Un esempio di screen tearing

Inizialmente gli unici modi per evitare questo problema erano bloccare il frame rate dei giochi, riducendo di contro le prestazioni complessive, oppure abilitare il V-Sync: il Vertical Sync è però una tecnologia che si limita a sincronizzare il frame rate della GPU con il refresh rate del monitor, riducendo i fotogrammi generati dalla scheda video e introducendo spesso un ritardo (input lag).

Questa situazione si è protratta più o meno immutata fino al 2013, quando NVIDIA ha introdotto in alcuni monitor un modulo chiamato G-Sync: un pezzo di hardware proprietario da installare durante la fase di produzione. Detto modulo richiedeva, e richiede tuttora, una scheda grafica prodotta da NVIDIA per poter funzionare correttamente, ma a differenza del V-Sync offriva una sincronizzazione adattiva rivoluzionaria che eliminava il tearing e lo stuttering durante il gioco. Invece di adattare la GPU al monitor, infatti, il G-Sync esegue l'operazione inversa, permettendo al monitor di modificare dinamicamente la sua frequenza in base ai frame generati dalla scheda video. La necessità di un hardware dedicato, tuttavia, ha reso i monitor G-SYNC poco numerosi e molto costosi; per fortuna poco dopo arrivò un'alternativa.

L'apertura di NVIDIA al FreeSync con l'etichetta G-Sync Compatible ha segnato un punto di svolta importante

Nel 2014, infatti, AMD presentò il suo FreeSync, una tecnologia che sfruttava gli stessi presupposti della soluzione NVIDIA ma su uno standard aperto, evitando la necessità di moduli hardware proprietari nei monitor. Questo approccio mirava a offrire ai produttori di monitor più flessibilità e costi potenzialmente più bassi, aprendo la strada a una maggiore diffusione della tecnologia VRR. Il contro di questo duopolio, però, era evidente: le due tecnologie di Variable Refresh Rate non erano compatibili tra loro e quindi chi aveva acquistato un monitor G-Sync doveva continuare a usare schede video NVIDIA; chi invece acquistava schermi FreeSync doveva puntare sulle GPU AMD per accedere al refresh rate variabile. Erano inoltre limitate al mondo dei monitor per PC.

Oggi, tuttavia, a più di 10 anni dal lancio di G-Sync e FreeSync lo scenario è fortunatamente cambiato. Il VRR è ormai uno standard incluso negli schermi e nei TV grazie agli ingressi HDMI 2.1, mentre per i monitor esistono dei formati meno vincolanti. Nel 2019, per esempio, NVIDIA ha creato la certificazione G-Sync Compatible, distribuendo gratuitamente i driver necessari a rendere le sue GPU più recenti compatibili con i monitor FreeSync; nel 2022, inoltre, la Video Electronics Standard Association ha creato un nuovo standard per l'adaptive-sync - chiamato appunto VESA Adaptive Sync - aperto e basato sulla stessa tecnologia sfruttata da AMD.

La maggiore concorrenza ha dunque dato più possibilità di scelta ai produttori, che hanno iniziato a svincolarsi del tutto dalle certificazioni AMD e NVIDIA persino nei top di gamma. È il caso, per esempio, del monitor MSI MPG 321URX che, come evidenziato nella nostra recensione, non ha problemi di tearing pur limitandosi a un generico supporto all'Adaptive Sync. Ma optare per uno schermo di questo tipo è una scelta sensata oppure potrebbe avere delle controindicazioni importanti in futuro? Proviamo a rispondere insieme a questa domanda andando a mettere a confronto Freesync, G-Sync e Adaptive-Sync, così da capire qual è la tecnologia migliore per i nuovi monitor.

