Un'esclusiva Apple Arcade arriverà su PC e console: forse è Fantasian, RPG dall'autore di Final Fantasy

Siamo ben lontani da una qualsiasi conferma che si tratti di questo, ma certo il titolo in questione rappresenta un candidato ideale per uscire dai confini di Apple Arcade e poter avere anche successo su altre piattaforme.

Midori ha semplicemente riferito che c'è un'esclusiva Apple Arcade destinata a uscire su altre piattaforme, dunque probabilmente PC e console, ma senza specificare di cosa si tratti. Il noto utente X chiamato Genki, piuttosto attivo per quanto riguarda l'ambiente videoludico nipponico, ha allora menzionato Fantasian come possibilità, a cui Midori ha risposto con un'emoticon di preghiera.

Uno splendido JRPG classico

Fantasian è un JRPG classico, nuova opera del leggendario Hironobu Sakaguchi, che ha firmato molto dei grandi successi del passato di Square Enix a partire da Final Fantasy.

Da anni non ha più pubblicato titoli su console, con il suo team Mistwalker che si è concentrato soprattutto sui dispositivi mobile.

Proprio per queste piattaforme, all'interno del programma Apple Arcade, ha confezionato uno dei giochi più interessanti mai usciti sul servizio in abbonamento in questione, che molti utenti stanno ancora attendendo su altre piattaforme.

Per questi motivi, un arrivo di Fantasian su PC e console sarebbe davvero una bella notizia per molti giocatori. Nel caso non conosciate il titolo in questione vi rimandiamo alla nostra recensione di Fantasian, un gioco che fa dell'aderenza alla tradizione un elemento caratterizzante, ma presentando anche molti elementi caratteristici.

Primo fra tutti il suo particolare aspetto grafico, che mischia personaggi in 3D con scenari creati con oggetti reali, attraverso una complessa costruzione di diorami che sono poi stati ripresi dal vivo e digitalizzati nel gioco, con un effetto davvero notevole.