Il vino di Nier: Automata è stato invecchiato facendogli ascoltare la colonna sonora del gioco

Quanta oggettistica inutile esiste legata ai videogiochi? Davvero tanta. Statue kitsch, zaini improponibili, poster che non appenderemmo nemmeno nella parte interna della nostra bara. Alcune volte i gadget extra sono molto belli. Altre proprio no. Il vino legato a Nier: Automata fa quantomeno parte delle iniziative interessanti e con un minimo di personalità, anche dal punto di vista del marketing.

Se ne parla dallo scorso febbraio, ma ora sono apparse in tutta la loro alcolicità. Naturalmente il vino è uno di quei prodotti che va assaggiato per determinarne la qualità, ma qui le premesse sono quantomeno curiose. Si parla di invecchiamento dentro a dei barili di quercia, e fin qu niente di strano. La particolarità è che al vino è stata fatta ascoltare la colonna sonora originale di Nier: Automata. Sì, è stato creato un impianto audio per fargliela sentire a ripetizione.