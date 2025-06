Yoko Taro lamenta la riduzione di cosplayer sexy di NieR: Automata, passate tutte a Goddess of Victory: NIKKE

Che Yoko Taro e i dirigenti dello studio di sviluppo coreano Shift Up siano dei grandi amici non è un mistero. Il 10 giugno, per festeggiare la collaborazione tra Goddess of Victory: NIKKE e Stellar Blade, nonché la pubblicazione del secondo su PC e il 15º anniversario di NieR:Automata, si è tenuta diretta streaming speciali con i director dei tre giochi, durante la quale è stato annunciato il ritorno della collaborazione tra NIKKE e NieR il 3 luglio. Per l'occasione, Taro, che è il game director di NieR: Automata , ha scherzato dicendo di pentirsi della collaborazione con Shift Up, perché Goddess of Victory: NIKKE continua a "rubare" tutte le cosplayer sexy alla fanbase di Nier .

Yoshida parla di natiche

Durante la diretta è intervenuto a parlare l'ex dirigente Sony Shuhei Yoshida, nome storico della compagnia andato recentemente in pensione, che ha spiegato cosa gli è piaciuto di ciascun titolo, dicendo di essere rimasto colpito dal cast di personaggi di NIKKE e da come il gioco è progettato per mostrare i loro "lati B" durante il gameplay: "La mia reazione è stata: Beh, questo gioco ha già vinto." Ha aggiunto che poco dopo hanno iniziato ad apparire enormi cartelloni pubblicitari con i personaggi di NIKKE in tutta Tokyo.

Yoko Taro ha sfruttato il gancio e ha ricordato una precedente collaborazione tra NieR:Automata e NIKKE, che ha portato molti fan di Nier a scoprire il mondo di NIKKE, e viceversa. Tuttavia, ciò che Yoko non si aspettava era che molte cosplayer di Nier, in particolare quelle che prediligono i costumi più succinti, finissero per abbandonare la serie, passando in pianta stabile a vestirsi come i personaggi del gioco di Shift Up. "Mi sono detto: forse non avremmo dovuto fare questa collaborazione," ha scherzato Taro.

Per concludere la diretta, Taro ha commentato: "Sia NIKKE che Stellar Blade sono titoli di altissima qualità, e ad essere onesto, mi sento intimidito e non voglio più far parte di questa industria." Il ritorno della collaborazione Goddess of Victory: NIKKE x NieR:Automata sarà disponibile a partire dal 3 luglio. Inoltre, Stellar Blade è ormai disponibile su PC. Infine, la collaborazione ufficiale tra Goddess of Victory: NIKKE e Stellar Blade inizia proprio oggi 12 giugno.