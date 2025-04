NieR: Automata è molto vicino a superare un altro traguardo di vendite

In precedenza Square Enix aveva annunciato che il gioco aveva superato il tetto delle 8 milioni di copie a febbraio 2024 e quello dei 9 milioni di copie alla fine dello scorso dicembre . Nell'arco di relativamente pochi mesi ora sta raggiungendo la doppia cifra di vendite, un risultato del tutto inaspettato per un gioco ormai nei negozi da 15 anni e che almeno sulla carta doveva essere di nicchia.

Stando a quanto emerso in un'intervista a Yoko Taro, Yosuke Saito, Keiichi Okabe e altri membri chiave dietro lo sviluppo di NieR: Automata , il gioco sarebbe ormai prossimo a tagliare il traguardo delle 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Un nuovo NieR per festeggiare il quindicesimo anniversario di Automata?

Un risultato raggiunto grazie alle ottime qualità del titolo, dal passaparola positivo durato anni e anni e la scelta di Square Enix di portarlo su quante più piattaforme possibili nel tempo. Infatti, NieR: Automata è uscito inizialmente su PS4 e PC nel 2017, per poi arrivare su Xbox nel 2018 e infine su Nintendo Switch nel 2022. Ultima, ma non per importanza, la spinta data dalla trasposizione in anime, che sicuramente ha riacceso l'interesse sul gioco e avvicinato molti nuovi utenti.

Il grande successo di NieR: Automata porterà alla realizzazione di un sequel? È quello che sperano tutti i fan e che pare aver suggerito velatamente anche il producer Yosuke Saito, indicando il 2025 come il possibile anno per l'annuncio di un nuovo gioco della serie.