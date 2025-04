La nuova PlayStation Portable userebbe una tecnica speciale per eseguire i giochi PS5, ma avrebbe un problema

Dopo PS Portal, le voci affermano che con la prossima generazione arriverà una " PlayStation Portable " pensata per far girare i giochi PS5 .

Negli ultimi anni il mercato delle console portatili si nuovamente ampliato, con tanti nuovi concorrenti che si sfidano per l'attenzione del pubblico. Non stupiscono quindi i rumor sul fatto che anche Sony voglia tornare in pista con una nuova piattaforma da gioco portatile.

Il "problema" della nuova console portatile di Sony per i rumor

Un noto leakler, KeplerL2, sta ora condividendo nuove informazioni su questa presunta console.

Secondo il leaker, la PlayStation portatile sarà in grado di eseguire i giochi della PS5 senza richiedere modifiche da parte degli sviluppatori, grazie a una tecnologia nota come "compatibilità binaria degli shader". Tuttavia, anche se i giochi potranno essere eseguiti, potrebbero non essere molto performanti a meno che non vengano aggiornati specificamente per il sistema portatile.

Le voci indicano che questa PlayStation portatile faccia parte delle console di prossima generazione di Sony. Il sistema portatile non sarà potente come PS5 ma, secondo quanto riportato da KeplerL2, sarà comunque più potente di Xbox Series S ed è progettato per funzionare a basso consumo energetico.

Il lancio della console portatile sarebbe previsto per il 2028, più o meno nello stesso periodo della PlayStation 6. Ripetiamo che tutto questo è solo un rumor e non informazioni ufficiali. Inoltre, visto che manca ancora molto tempo, è possibile che i piani di Sony cambino in modo sostanziale.

Vi segnaliamo poi che l'ex-PlayStation Yoshida ha detto qual è l'anno giusto per pubblicare PS6 e la prossima Xbox.