PS Portal si aggiorna per potenziare il gioco in cloud streaming con tante novità

Sony ha svelato un nuovo aggiornamento per PlayStation Portal , il remote player di PS5. Le informazioni sono state condivise in un lungo articolo sul PS Blog ufficiale.

Le novità dell'aggiornamento di PS Portal

Sony ricorda che è possibile giocare (in versione beta) ai titoli PS Plus Premium in cloud, senza quindi bisogno di usare una PlayStation 5. Le novità servono per migliorare questa funzionalità.

Prima di tutto, è possibile ordinare i videogiochi del catalogo per lo streaming nel cloud. Ci sarà una opzione per optare per i giochi aggiunti più recentemente, per l'ordine alfabetico e di pubblicazione.

A questo si somma poi la possibilità di usare il tasto Crea durante il cloud per acquisire schermate e clip video (fino a 1080p, massimo 3 minuti). Li troverete direttamente sul server cloud, a cui potete accedere tramite PlayStation App. Ricordate solo che dono 14 vengono cancellate quindi dovete farne il download se volete conservarle.

Ghost of Tsushima in cloud streaming su PS Portal

L'aggiornamento per PS Portal aggiunge la coda: se il server di streaming è pieno potete aspettare il vostro turno in una schermata che indica il tempo stimato.

Si aggiungono nuove funzioni di pausa (non sempre disponibili, ad esempio in caso di multigiocatore online) per le seguenti situazioni:

Quando apri il menù rapido di PS Portal il gioco si interrompe

Mettendo il dispositivo in modalità di riposo, il gioco va in pausa ma dopo 15 secondo la sessione streaming nel cloud viene disconnessa

Quando viene visualizzato un messaggio di errore di sistema nella parte in basso dello schermo, l'azione di gioco viene interrotta automaticamente

Si aggiunge poi la notifica di inattività: se per dieci minuti non si gioca, appare una notifica che afferma che in 60 secondi si verrà cacciati dal cloud streaming. Chiudiamo con una schermata di feedback per permettere all'utente di valutare l'esperienza di gioco.

Vi segnaliamo infine questo trailer di PlayStation Portal c'è Finn Wolfhard di Stranger Things.