Nel nuovo trailer di PlayStation Portal c'è Finn Wolfhard di Stranger Things

Finn Wolfhard, il Mike di Stranger Things, compare nel nuovo trailer di PlayStation Portal pubblicato da Sony, che fa passare un messaggio molto chiaro: "Play Finds a Way", ovverosia "il gioco trova una strada".

Nel video c'è infatti Finn che se ne sta seduto in poltrona a leggere, ma poi afferra al volo PlayStation Portal e comincia a giocare ad Astro Bot, parlando delle diverse esperienze disponibili su PS5 mentre i robottini le "mimano" in giro per la casa.

"Con PlayStation Portal nelle tue mani il gioco trova una strada", conclude il giovane attore al termine del trailer, mentre un piccolo Nathan Drake astrobotico si cala dal ventilatore con il fidato rampino e salta verso la sua prossima avventura.

Il focus è insomma sulla portabilità garantita da PS Portal e sull'accessibilità che deriva dalla natura dell'handheld Sony, che permette di far partire immediatamente il gioco senza neanche doversi sedere sul divano davanti al televisore.