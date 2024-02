Sony starebbe lavorando a una nuova console portatile per giochi PS4 e PS5, report

Secondo un nuovo report di Moore's Law is Dead, di cui potete vedere il video poco sotto, Sony Interactive Entertainment starebbe sviluppando una nuova console portatile con chip AMD che sarebbe in grado di riprodurre giochi PS4 e PS5.

Moore's Law is Dead afferma che la console sarà alimentata da un'APU AMD personalizzata ed è attualmente in fase di progettazione ad alto livello, il che significa che mancano almeno due anni e che la produzione non è stata confermata.

Le specifiche di questa nuova console portatile PlayStation non sono ancora state definite, ma Moore's Law is Dead ipotizza che probabilmente utilizzerà 18 CU per mantenere la compatibilità con tutti i titoli PlayStation 4 disponibili sul PlayStation Store. Inoltre, la console sarà compatibile anche con i titoli per PlayStation 5, anche se gli sviluppatori dovranno applicare delle patch per farli girare correttamente sulla console. Per questo motivo, è plausibile che la GPU del nuovo sistema possa funzionare a 1,8 GHz o più lentamente a causa delle velocità di clock variabile di PlayStation 5.

Viene inoltre detto che, anche nel caso nel quale questa console venga approvata e vada in produzione, non è detto che arrivi entro due anni, poiché è stato suggerito a Moore's Law is Dead che la console farà parte della famiglia PlayStation 6, uscendo come alternativa portatile destinata al mercato giapponese.