PlayStation Portal non è fatta per guadagnare: ha un altro obiettivo, dice Sony

PlayStation Portal è un nuovo accessorio di PS5, un dispositivo pensato per poter usare la propria console anche quando il televisore di casa non è disponibile, grazie al remote play. Si tratta di un prodotto che ha diviso i giocatori, tra coloro che lo trovano inutile e coloro che vedono un potenziale (soprattutto con il potenziale arrivo del cloud). Dal punto di vista di Sony, però, qual è lo scopo di PS Portal? Anche se potrebbe sembrare assurdo, l'obiettivo non è guadagnare denaro .

Cosa vuol dire esattamente la dichiarazione di Nishino?

PS Portal può riprodurre qualsiasi gioco istallato su PS5, ma per ora non supporta il cloud

La risposta di Nishino potrebbe sembrare un po' strana, ma in realtà non lo è. È facile fare un passo aggiuntivo e supporre che l'obiettivo sia il guadagno, ma non diretto. In altre parole, PS Portal è un modo per mantenere più a lungo una certa fetta di giocatori su PS5: più tempo spendono con PS5 tramite remote play, meno tempo investono su altre piattaforme portatili - come gli smartphone, Steam Deck o Nintendo Switch - e di conseguenza più è facile che dovendo acquistare un nuovo gioco diano priorità alla versione PS5.

Al tempo stesso, supponiamo che Sony non voglia comunque andare in enorme perdita con PS Portal. Ciò che Nishino intende è che a PlayStation non interessa piazzare un enorme numero di dispositivi, ma semplicemente raggiungere quel piccolo gruppo di utenti che vogliono giocare a PS5 in remote play.

