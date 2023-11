SEGA ha scelto due grandi IP da rendere centrali e vorrebbe farne dei film

SEGA è un grande editore e sviluppatore videoludico, ma da tempo si è anche avvicinata al mondo del cinema, con il recente grande successo di Sonic the Hedgehog. Ora, la compagnia afferma che è interessata a spingere nuovamente in tale direzione, precisamente con lungometraggi dedicati a saghe famose come quelle di Persona e Yakuza/Like a Dragon.

L'informazione è stata condivisa in un'intervista con CNBC da Shuji Utsumi, Chief Operating Officer di SEGA. L'uomo ha affermato che la compagnia giapponese vuole rendere Persone e Yakuza/Like a Dragon le altre due IP centrali della compagnia.

Precisamente ha detto: "Abbiamo appena fatto rivivere Sonic in grande stile, non solo attraverso i giochi ma anche con film e spettacoli televisivi, e Sonic è anche in Roblox. E ora stiamo lavorando a stretto contatto con LEGO. Quindi ora Sonic sta rivivendo".

"Abbiamo altre grandi IP e non posso dire molto al riguardo, ma stiamo pensando di far rivivere anche altre IP classiche di Sega. Al momento ci sono due grandi IP oltre a Sonic. Una è Persona, e anche i nostri titoli Yakuza. Yakuza è davvero unico. Ma anche questa grande IP è in arrivo l'anno prossimo. Ma anche, come ho detto, stiamo cercando di essere presenti in diversi tipi di aree commerciali, come Roblox e i film. Tutte queste IP possono essere presto destinate ad altri settori oltre a quello dei giochi".