Rocket Arena, il gioco di EA è stato rimosso da tutti i negozi: cosa è successo?

Chi possiede il gioco , secondo le segnalazioni online, è ancora in grado di avviarlo e giocare online, quindi significa che i server non sono stati chiusi senza preavviso.

La pagina Steam , al momento della scrittura, è ancora accessibile, ma Rocket Arena non è acquistabile. Le pagine del PS Store e dell'Xbox Store, invece, sono semplicemente sparite. Sui social media non ci sono informazioni, tramite i profili ufficiali, in quanto sia l'account del gioco che degli sviluppatori non pubblica post da mesi.

Rocket Arena è stato rimosso dai negozi digitali. Il gioco pubblicato da Electronic Arts, uno sparatutto multigiocatore in terza persona realizzato da Final Strike Games e disponibile dal 2020, non è più disponibile all'acquisto . Purtroppo, al momento non abbiamo conferme ufficiali sul motivo.

Rocket Arena, cosa può essere successo?

Rocket Arena è un gioco multigiocatore 3vs3

Ripetendo che Rocket Arena è ancora disponibile, semplicemente non è più acquistabile, possiamo fare alcune supposizioni.

Difficile si tratti di un errore, visto che è scomparso da tutte le piattaforme, quindi è possibile che sia emerso un qualche tipo di problema legale che ha obbligato gli sviluppatori a bloccare la vendita fino a quando il tutto sarà risolto. Spesso basta una canzone la cui licenza è scaduta per creare problemi seri.

Se così non fosse, è possibile che EA e Final Strike Games abbiano deciso di interrompere il supporto al gioco, che non ha ottenuto un successo particolare. Il primo passo, in tal caso, è bloccare la vendita per poi annunciare quanto a lungo i server rimarranno aperti.

Ovviamente per il momento sono unicamente speculazioni, non informazioni ufficiali. EA non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, quindi per il momento possiamo solo aspettare.