Flashback 2 disponibile da oggi per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S

L'editore francese Microids, Paul Cuisset e gli studi di sviluppo Microids Lyon e Microids Paris, hanno annunciato il lancio odierno di Flashback 2 per PC, PS5 e Xbox Series X e S . Le versioni Xbox One e PS4 saranno pubblicate nel Q1 2024.

Il video

In Flashback 2, seguito di un titolo storico uscito nella prima metà degli anni '90, i giocatori guideranno Conrad B. Hart, protagonista anche del primo capitolo, che è alla ricerca della sua identità. Il gameplay in sé combina "platform, sparatutto ed esplorazione in un viaggio ad alta intensità mentre il destino dell'umanità è in bilico."

La trama racconta di un 22° secolo in cui gli United World hanno ormai occupato l'intero Sistema Solare, ma la pace è minacciata dai Morph, una specie aliena guidata dal generale Lazarus. Conrad sta cercando il suo amico Ian, ma finisce ancora una volta in un'avventura più grande di lui, "ricca di colpi di scena e rivelazioni con l'aiuto dei suoi pochi alleati, tra cui A.I.S.H.A., la sua iconica arma dotata di intelligenza artificiale!"

Tra le caratteristiche principali si parla di un vibrante universo sci-fi/cyberpunk diviso in varie ambientazioni (New Tokyo, New Washington, la Giungla...); di A.I.S.H.A., un'arma adattiva letale potenziata con una IA da combattimento; di uno sparatutto con elementi platform avvincente e intricato; di Paul Cuisset, il papà dell'originale, come autore.